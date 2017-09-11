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الأهلي: لن نقبل أي مبررات غريبة لأخطاء الحكام

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الأهلي: لن نقبل أي مبررات غريبة لأخطاء الحكام الأهلي: لن نقبل أي مبررات غريبة لأخطاء الحكام

التحرير

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أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأول من الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: «لن نقبل أن تنفذ لجنة الحكام أفكارا خاصة بها أو تمنح حكامها دفعة معنوية على حسابنا، خصوصا وإن كانت هذه الأفكار تؤتي بكوارث في المباريات»، متسائلًا: «ما هو المعيار الذي تم على أساسه اختيار الحكم أحمد حمدي لإدارة مباراة الأهلي والجيش؟».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن أكثر ما يضايقه هى المبررات الغريبة التي يخرج بها المسئولين عن التحكيم والاعتراف بوجود الأخطاء لكنهم في الوقت ذاته لا يتقبلوا النقد.

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وأوضح عبد الحفيظ، أن لجنة الحكام تبرر أخطاء التحكيم بأن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم ولكن الحقيقة أن في دول العالم يكون هناك خطأ واحد في موسم كامل بينما في الدوري المصري تكون هناك مباراة واحدة خالية من الأخطاء في موسم كامل.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الحكم احتسب ركلة جزاء للجيش بداعي لمس عمرو السولية للكرة بيده، والأهلي لديه نفس اللعبة لكن لم يحتسبها، متسائلًا أيضًا: «ما هو المعيار الذي على أساسه يتم تطبيق القانون؟».

وأكد عبد الحفيظ، على أن انفعالات الجهاز الفني على أخطاء التحكيم هي انفعالات طبيعية ودون أي تجاوز.

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التحرير

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