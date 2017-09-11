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ضبط 755 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 755 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

10:03 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

ضبط 755 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 755 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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