بالصور.. الإسكندرية تجري ثاني محاكاة مفاجئة للسيول استعداد للشتاء

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين، نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة، لاختبار أداء وكفاءة الطلمبات بنفقي المندرة ومحمد نجيب بحي المنتزه، وذلك لليوم الثاني على التوالي ضمن استعدادات لموسم الشتاء لمنع تكرار أزمة غرق الإسكندرية التى حدثت منذ عامين.

ونجحت التجربة في التأكد من جاهزية طلمبات رفع المياه بنفق المندرة والبالغ عددها 3 طلمبات سعة الواحدة 85 لتر/ ثانية، وكذلك طلمبات نفق محمد نجيب البالغ عددها 4 طلمبات، سعة الطلمبة الواحدة 70 لتر/ ثانية، بقدرة 33 حصان.

وأجرت المحافظة، فجر أمس، نموذج محاكاة مماثل بنفقى 45 وسيدي بشر، وذلك لاختبار الطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية، والتأكد من مدى جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجئة استعدادًا لموسم الأمطار المقبل، مؤكدا على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق على مستوى المحافظة من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو السيول.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى مراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، قائلا: "لن أسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري".