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مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy

تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين

10:05 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين

معبر رفح

غزة (د ب أ)

فتحت السلطات المصرية اليوم الاثنين معبر رفح البري مع قطاع غزة في اتجاه واحد لعودة الحجاج الفلسطينيين إليه، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام.

وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان ، إن فتح المعبر أمام عودة الحجاج سيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة أنها لم تبلغ بفتح المعبر في الاتجاهين لمغادرة حالات إنسانية أو عودة عالقين حتى الآن.

يأتي ذلك فيما يتواجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع وفد رفيع من قيادات الحركة، منذ أول أمس السبت في مصر، في إطار زيارة رسمية.

وبحسب بيان صدر عن حماس ، فإن مباحثات هنية في القاهرة تتناول تعزيز التفاهمات مع مصر التي تمت خلال زيارة وفود حماس السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح للسفر في الاتجاهين يوم 27 من الشهر الماضي لمدة يومين، وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرا أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وتشغيل معبر رفح بشكل منتظم.

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