شكري يشارك في افتتاح مؤتمر مراكز التدريب على حفظ السلام

القاهرة (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الاثنين بالقاهرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام، بحضور 300 مسئول دولي رفيع المستوى من ٥٥ دولة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وكبرى المراكز التدريبية والبحثية العاملة في مجال حفظ السلام.

ويعتبر هذا المؤتمر هو أكبر تجمع دولي سنوي لمراكز التدريب العاملة في مجال حفظ السلام، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيمه في إحدى دول الشرق الأوسط، والمرة الأولى منذ عام 2008 لانعقاده في إحدى الدول الإفريقية.

تأتى استضافة القاهرة للمؤتمر في إطار استمرار دور مصر الهام في مجال حفظ السلام، حيث تعتبر ثالث أكبر دول العالم مشاركة بخبراء عسكريين، وخامس دول العالم مساهمةً بقوات شرطية، وتحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية.

ويتم تنظيم المؤتمر من خلال الجهد المشترك لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تعاون عدد من الوزارات والجهات الأخرى، يأتي على رأسها وزارات الطيران المدني والآثار والسياحة، والثقافة.

ويقام على هامش المؤتمر معرض لعمليات حفظ السلام.