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إحصائية: 240 ألف حاج زاروا المدينة بعد تأدية المناسك في مكة

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مصراوي Masrawy

إحصائية: 240 ألف حاج زاروا المدينة بعد تأدية المناسك في مكة

09:57 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

إحصائية: 240 ألف حاج زاروا المدينة بعد تأدية المناسك في مكة

المدينة المنورة

الرياض (أ ش أ)

أفادت إحصائية صادرة عن المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد تأدية مناسك الحج بلغ حوالي 240 ألفا و170 حاجا.

وذكرت ذكرت وكالة الأنباء (واس) نقلا عن وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الأحد بلغ 24 ألفا و222 حاجا، فيما غادرها 24 ألفا و136 حاجا، في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين 78 ألفا و931 حاجا.

وأضافت أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة هي البنجلاديشية وعددهم 14 ألفا و785 حاجا، مشيرة إلى أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة بلغ حتى مساء أمس 161 ألفا و219 حاجا، في حين كان المتبقون لنفس اليوم من حج العام الماضي 112 ألفا و893 حاجا.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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