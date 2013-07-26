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"حراس الثورة" بالمنيا يفوض الجيش لمواجهة الإرهاب

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"حراس الثورة" بالمنيا يفوض الجيش لمواجهة الإرهاب "حراس الثورة" بالمنيا يفوض الجيش لمواجهة الإرهاب

أكد حزب حراس الثورة فى بيان له، تفويض القائد الأعلى للقوات المسلحة فى التصدى للإرهاب والأخطار التى تواجه الجمهورية فى إطار القانون.

وأضاف البيان: "إنه إيماناً منا بمفصلية المرحلة وتصدياً لمحاولات البعض المستميتة لتطبيق النموذج السورى فى متناسيين أنهم فى أرض الكنانة المذكورة فى القرآن أن من دخلها أمن".

وتابع:"لما كانت الدلائل على الأرض من أفعال وأقوال تم توثيقها بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر وأهلها فى خطر داهم يستلزم الحسم وإلا الخضوع بلا قيد أو شرط تحت رحمة الإرهاب، فقد كان خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى على درجة كبيرة من الوعى والمسئولية وإحساس بخطورة الوضع الذى تمر به مصر، والذى طالب فيه الشعب بالاحتشاد فى الميادين وتفويضه بالتصدى لمروعى الشعب".

وأكد البيان أن الحزب يتعهد بالاحتشاد فى كافة محافظات مصر اليوم.

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مصر 365

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