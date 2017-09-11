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ضبط عاطل لسرقته التليفونات المحمولة من المصلين في بني سويف

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ضبط عاطل لسرقته التليفونات المحمولة من المصلين في بني سويف ضبط عاطل لسرقته التليفونات المحمولة من المصلين في بني سويف

التحرير

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ضبطت مباحث بندر بني سويف، اليوم الاثنين، عاطل أثناء قيامه بسرقة تليفونات المحمول من المصلين في المساجد بمدينة بني سويف.

تلقى الرائد محمد ابراهيم رئيس مباحث بندر بني سويف، بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة تليفونات المحمول الخاصة بهم أثناء ترددهم على المساجد للصلاة بمدينة بني سويف.

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وتبين من تحريات وحدة مباحث بندر بنى سويف، أن وراء السرقة عاطل يدعي "محمد.أ" يقيم بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، وأنه يستغل انشغال المواطنين المترددين على المساجد للصلاة ويقوم بسرقة أجهزة المحمول منهم.

بتقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث بندر بني سويف من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بوقائع السرقه وأرشد عن 6 أجهزة محمول قام بسرقتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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التحرير

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