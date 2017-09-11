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وزير الخارجية يشارك في مؤتمر مراكز التدريب على حفظ السلام

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وزير الخارجية يشارك في مؤتمر مراكز التدريب على حفظ السلام وزير الخارجية يشارك في مؤتمر مراكز التدريب على حفظ السلام

التحرير

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شارك وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، بالقاهرة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام، بحضور 300 مسؤول دولي رفيع المستوى من 55 دولة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وكبرى المراكز التدريبية والبحثية العاملة في مجال حفظ السلام.

يعتبر المؤتمر أكبر تجمع دولي سنوي لمراكز التدريب العاملة في مجال حفظ السلام، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم تنظيمه في دولة بالشرق الأوسط، والمرة الأولى منذ عام 2008 لانعقاده في دولة إفريقية.

تأتي استضافة القاهرة للمؤتمر في إطار استمرار دور الهام في مجال حفظ السلام، إذ تعتبر ثالث أكبر دول العالم مشاركة بخبراء عسكريين، وخامس دول العالم مساهمة بقوات شرطية، وتحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية.

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ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين وزارات الخارجية، الدفاع، والداخلية، إضافة إلى عدد من الوزارات والجهات الأخرى، يأتي على رأسها وزارات الطيران المدني، الآثار، السياحة، والثقافة.

ويقام على هامش المؤتمر معرض لعمليات حفظ السلام.

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التحرير

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