أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين شمال أسوان

Google+ Print
إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين شمال أسوان إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين شمال أسوان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيب نحو 8 أشخاص فى حادث تصادم وقع اليوم، بين سيارتين نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسوان -إدفو أمام منحى قرية الكرابلة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو بأسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص و نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة بمركز إدفو.

شاهد أيضا

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أدفو العام لتلقي العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)