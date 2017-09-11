إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين شمال أسوان

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أصيب نحو 8 أشخاص فى حادث تصادم وقع اليوم، بين سيارتين نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسوان -إدفو أمام منحى قرية الكرابلة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو بأسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص و نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة بمركز إدفو.

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على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أدفو العام لتلقي العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.