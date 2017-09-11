"شكاوى النواب" توصي بإنشاء وحدة للحروق بمستشفى دسوق في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أكد الدكتور عمرو دوير، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، أوصت وزارة الصحة والسكان، بإنشاء قسم للحروق والجروح بمستشفى دسوق العام، كما أوصت بإحالة هذا الأمر للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه، بعد قبوله شكلًا منها.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، إنه تقدم باقتراح، لمجلس النواب، يتضمن إنشاء وحدة للحروق والجروح، بمستشفى دسوق العام، ووفق ذلك أحال هذا الاقتراح رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، في 1 نوفمبر 2016، العام الماضي، وإعداد تقرير منه، للعرض على مجلس النواب.

وأضاف إن هذه اللجنة، عقدت اجتماعًا، للنظر فيه في 31 مايو 2017، حضره الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، مدير إدارة التخطيط والمستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، السابق، والذي أبدى أن المديرية ليس لديها مانع، من إنشاء تلك الوحدة، حال توافر قوى بشرية به، في هذا التخصص.