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تجديد حبس 15 في مشاجرة بسبب الخلاف على تسمية نجع بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 15 في مشاجرة بسبب الخلاف على تسمية نجع بسوهاج

09:43 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

تجديد حبس 15 في مشاجرة بسبب الخلاف على تسمية نجع بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

قررت محكمة المراغة الجزئية شمال محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، تجديد حبس 15 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لنشوب مشاجرة بينهم استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على تسمية نجع بدائرة المركز.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أن المشاجرة بين كل من أشرف جابر السيد، مختار أحمد عبداللاه، عبدالرحمن صابر عبدالرحمن، طارق أحمد عبدالحليم ، إسلام أحمد عبداللاه، محمد صابر عبدالرحمن ، عمرو أحمد عبداللاه ، هيثم خالد عبداللاه، أحمد جمال عبدالسلام، عماد الدين السيد خميس، السيد علي السيد، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ينتمون لعائلة "الخمايسة" طرف أول، وبين محمد صابر الشطوري، محمود عبدالظاهر مبارك، محمد السيد محمد، عاشور علي السيد، مصابين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ينتمون لعائلة "الغرايزة" طرف ثان.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 14292 جنح مركز المراغة لسنة 2017.

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