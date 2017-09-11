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الصين تنهي الطوارئ البيئية بعد التجربة النووية لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الصين تنهي الطوارئ البيئية بعد التجربة النووية لكوريا الشمالية

09:48 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين انهاء اجراءات الطوارئ البيئية التي اتخذتها في مناطقها الحدودية الشمالية الشرقية منذ نحو اسبوع عقب تجربة نووية اجرتها كوريا الشمالية.

وقالت الادارة الوطنية للسلامة النووية التابعة لوزارة حماية البيئة الصينية في بيان رسمي اليوم انه تم انهاء حالة الطوارئ بعد تمام التأكد من ان "التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية لم تلحق ضررا بالبيئة الصينية".

وأوضح البيان أن القرار الصادر بهذا الشأن بدأ سريانه في الساعة السادسة من مساء أمس الاحد بتوقيت الصين.

واشارت الوزارة الى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ووكالات حكومية اخرى بتقييم مستويات الاشعاع في المناطق الحدودية الشمالية الشرقية للبلاد على مدى الثماني أيام الماضية وتوصلت الى نتيجة ان مستويات الاشعاع كانت طبيعية.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية نقلا عن الادارة الوطنية الصينية للسلامة النووية أنه سيتم مواصلة مراقبة مستويات الاشعاع في المنطقة بشكل دوري وعلى أساس روتيني.

كانت الصين بدأت فحص ومراقبة مستويات الاشعاع في المناطق الشمالية الشرقية في إطار إجراءات الاستجابة الطارئة بعد ان اعلنت كوريا الشمالية أنها فجرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات صباح يوم الأحد قبل الماضي.

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Asha

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