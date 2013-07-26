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ترشيح مدرسة"إسماعيل الحبروك" التجريبية بدمنهور لجائزة المدرسة الدولية

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ترشيح مدرسة"إسماعيل الحبروك" التجريبية بدمنهور لجائزة المدرسة الدولية ترشيح مدرسة"إسماعيل الحبروك" التجريبية بدمنهور لجائزة المدرسة الدولية

رشحت إدارة بندر دمنهور التعليمية مدرسة إسماعيل الحبروك التجريبية " لغات " للإشترااك فى
> " schools on line" مسابقة والتى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى بجمهورية العربية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم .

وأكد جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، أنه تم إختيار مدرسة إسماعيل الحبروك
> للمشاركة فى مشروع جائزة المدرسة الدولية " International school award، نظراً لكون المدرسة من المدارس المتميزة فى المحافظة وتقع فى أرقى أحياء مدينة دمنهور، مشيراً إلى فوز مدرسة التعاون الجديدة الإعدادية بنات بالجائزة فى العام الدراسى 2011 ، وفوز مدرسة الجمهورية الإعدادية بنات للعام الدراسى 2012 ، وقد نالتا المدرستان شهادة معتمدة من بريطانيا بإعتماد المدرسة دولياً .

من جانبها صرحت سهير عبد الفتاح مديرة المدرسة، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " بأن المدرسة تم إختيارها أول مدرسة تجريبية على مستوى المحافظة نظراً لمبانيها المتناسقة وسمعتها العلمية الطيبة فقد كانت المدرسة دوماً مقصداً لرغبات المتميزين والأكفه من هيئات التدريس وأصبحت بكل مقومات النجاح والتفوق والذى تجسد فى حصدها للكثير من المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة فى مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى وقد تم تسميتها بمدرسة إسماعيل الحبروك نسبة إلى أحد أبناء المدينة وهو الشاعر النابغة إسماعيل الحبروك تخليداً لذكراه وعرفاناً بقدره وعلمه . .

وأعربت مديرة المدرسة عن موافقتها على تبنى رغبات أولياء الأمور فى توسيع طاقة المدرسة الإستيعابية عن طريق إنشاء توسعات جديدة بالمدرسة ، خاصة بعد أن أصبحت مراماً لكل أولياء الأمور وتشهد مع كل عام دراسى جديد تزاحم راغبى إلحاق أبنائهم بها ، وفى ضوء الإقبال الشديد على الإلتحاق بمراحلها المختلفة ، وأصبح لزاماً على إدراة المدرسة الموافقة على تبنى رغبات أولياء الأمور والموافقة على عمليات التوسعة.

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