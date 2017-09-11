رغم الأزمة: ألمانيا تصدر أسلحة بالملايين لتركيا

برلين/إسطنبول (د ب أ)

رغم الأزمة مع أنقرة أصدرت الحكومة الألمانية منذ مطلع العام الجاري تصاريح بتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة زادت عن 25 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت بوضوح قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزجان موتلو، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الاثنين.

وطالب موتلو بوقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا.

وذكرت الوزارة في الرد أنه تم إصدار 99 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي بقيمة 34ر25 مليون يورو.

ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا أكبر من ذلك، حيث لم تدل الحكومة ببيانات عن قيمة ثلاثة تصاريح أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية أصدرت 158 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس عام 2016، بقيمة 32ر69 مليون يورو.