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موسكو تعتزم إرسال خبراء ألغام للمشاركة في تطهير دير الزور السورية

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مصراوي Masrawy

موسكو تعتزم إرسال خبراء ألغام للمشاركة في تطهير دير الزور السورية

09:29 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

موسكو تعتزم إرسال خبراء ألغام للمشاركة في تطهير دير الزور السورية

موسكو ( أ ش أ)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إنه تم إرسال مجموعة عسكرية تضم خبراء المركز الدولي لمكافحة الألغام، إلى سوريا للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من مدينة دير الزور.

وقالت - في بيان أوردته قناة ( اليوم ) - "إن المفرزة المتقدمة التي تضم أكثر من 40 خبيرا من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، و7 وحدات من المعدات الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء مع كلاب مدربة على كشف الألغام تم نقلهم بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى مطار حميميم السوري".

وأوضح البيان أن خبراء عسكريين سيتوجهون في القريب العاجل إلى أحياء دير الزور التي تم تحريرها في وقت سابق، وذلك من أجل إجراء عملية الاستطلاع، وتقدير نطاق عمليات إزالة الألغام المقبلة.

وأضاف أن 175 عسكريا من المركز الدولي لمكافحة الألغام، و42 وحدة من المعدات الخاصة، بينها منظومات روبوتية من طراز "أوران-6" سيتم نقلها إلى سوريا للمشاركة في عمليات إزالة الألغام.

وأشار إلى أن المهندسين العسكريين سيقومون في الدرجة الأولى بإزالة الألغام من الطرق المؤدية إلى منشآت البنية التحتية للمدينة، وهي مستشفيات ومدارس ومنازل سكنية، ومنشآت مخصصة لإمداد المدينة بالطاقة الكهربائية والمياه، إضافة إلى مواقع ثقافية.

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