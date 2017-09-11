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مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بولاية تكساس الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بولاية تكساس الأمريكية

09:25 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بولاية تكساس الأمريكية

أرشيفية

واشنطن (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بمقتل ثمانية أشخاص، بينهم شخص يشتبه في أنه كان مسلحا، جراء إصابتهم بطلقات نارية مساء الأحد في منزل بولاية تكساس شمال الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة "سي.بي.إس" فإن المسلح، الذي لم تتحدد هويته، فتح النار على المنزل الموجود في بلدة بلانو (نحو 30 كيلومترا شمال شرق دالاس) بعد الثامنة مساء (0100 بتوقيت جرينتش).

وقتَل المسلح سبعة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة التي تم استدعاؤها بعد تلقي تقارير عن حدوث إطلاق نار.

وأشارت تقارير إلى إصابة اثنين آخرين، ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت شاهدة عيان إنها سمعت ما بين 30 إلى 40 طلق ناري.

ولم تتضح على الفور هويات القتلى، ولا صلة القرابة بينهم.

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