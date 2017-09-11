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تسمم 5 أطفال لتناولهم طعام فاسد بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تسمم 5 أطفال لتناولهم طعام فاسد بسوهاج

09:35 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

تسمم 5 أطفال لتناولهم طعام فاسد بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

أصيب 5 أطفال أشقاء بتسمم، اليوم الإثنين، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "دعاء يحيى عبدالقادر 10 سنوات"، وأشقائها كلا من "هبة 12 عامًا"، "عبدالقادر 5 سنوات"، "علي 5 سنوات"، يقيمون بناحية مركز شرطة جزيرة شندويل مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء وقيئ مستمر.

بسؤال والدة المصابين "غزال علي السيد" قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلية مما نتج عنه إصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1699 جنح المركز لسنة 2017.

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