طريقة مبتكرة في لندن لمحاربة الزحام المروري..هل ستطبق في مصر؟

كتب - أحمد عصام روّاي:

تعددت الطرق التي تحاول بها الدول القضاء على الزحام في الأماكن الحيوية، فمنها من يحاول تنظيم المرور عبر الإشارات الضوئية، أو عبر تغيير اتجاهات الشوارع أو عبر توفير أماكن بعيدة نسبيًا لـ"ركن" السيارات أو توقيع الغرامات على المخالفين.

ولكن قامت المملكة المتحدة باتخاذ قرار غريب، وهو فرض رسوم إضافية على السيارات التي تتواجد في المناطق المزدحمة، وجاءت تلك الرسوم تحت مسمى "رسوم الاحتناق المروري – Congestion Charges".

حيث يلتزم السائق الذي يدخل تلك المناطق الحيوية المزدحمة بدفع رسوم تبلغ 11.5 جنيه أسترليني لليوم، وإذا قمت بالحجز مسبقًا والدفع عبر حسابك على موقع Auto Pay ستدفع 10 جنيه أسترليني فقط.

وإذا لجأت لتلك المناطق بدون حجز مسبق ستدفع غرامة تصل للـ195 جنيه أسترليني، قد يتم تخفيضها إلى 130 جنيه أسترليني إذا دفعتها في أول 14 يومًا بعد المخالفة.

وجاء هذا القرار لتشجيع الموظفين لاستخدام المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والحافلات.