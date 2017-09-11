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وزير الصحة يتوجه للقليوبية لتفقد 3 مستشفيات تمهيدا لافتتاحهم

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتوجه للقليوبية لتفقد 3 مستشفيات تمهيدا لافتتاحهم

08:57 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الصحة يتوجه للقليوبية لتفقد 3 مستشفيات تمهيدا لافتتاحهم

كتب - أحمد جمعة:

يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة القليبوبية؛ لتفقد المستشفيات الجارى إنشائها وتطويرها تمهيدا للافتتاحات الرئاسية أكتوبر المقبل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المنتظر أن تبدأ جولة الوزير بتفقد مستشفى أبو المنجا المركزي، ثم مستشفى بنها التعليمي، وبنها للتأمين الصحي، لافتا إلى أن الوزير حريص على متابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بنفسه على أرض الواقع ، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وأكد مجاهد في تصريحات صحفية، أنه سيتم افتتاح 12 مستشفى جديدة خلال شهر أكتوبر القادم ضمن الافتتاحات الرئاسية، في إطار حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال افتتاح مستشفيات جديدة ذات أكواد ومعايير جودة عالمية.

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