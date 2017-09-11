الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا فى النهار، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 35

سيوة 20 35

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 20 34

رفح 19 33

الإسماعيلية 20 36

السويس 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 18 36

نويبع 28 40

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الطور 25 34

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 21 38

سوهاج 24 40

قنا 24 42

الأقصر 25 43

أسوان 28 44

أبوسمبل 28 43

الوادى الجديد 23 41

شلاتين 28 41

ابو رماد 27 38

راس حدربة 26 38

حلايب 26 39