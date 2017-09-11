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للرجل النحيف.. كيف تظهر بشكل مثالي بملابسك؟

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مصراوي Masrawy

للرجل النحيف.. كيف تظهر بشكل مثالي بملابسك؟

08:28 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

يعاني الرجل النحيف من الظهور بشكل غير مثالي، حيث يبدو وكأنه يمتلك جسد هزيل وضعيف، لهذا هناك بعض الخدع والأمور التي يمكن أن تتبعها بملابسك تظهرك بشكل أقل نحافة، بحسب ماذكره موقعي artofmanliness، theidleman.

- المقاس المظبوط

المقاس المظبوط

يعتقد البعض أن المقاس الواسع بعض الشئ يمنح الرجل مظهرًا أكثر جاذبية، إلا أن ذلك يجعله يبدو أكثر نحافة، لهذا حاول بقدر الإمكان أن تختار المقاس المناسب لجسدك.

- الأكمام الواسعة

الأكمام الواسعة

ابتعد عن "التيشرت" ذو الأكمام الواسعة "المهدولة" لأنها تجعل عرض كتفيك يبدو أصغر مما هو عليه.

- الرقبة المستديرة

الرقبة المستديرة

لطالما يُنصح الأشخاص البدناء بالابتعاد عن هذا النوع من "الياقة" التي تكون دائرية الشكل، لهذا فهي مناسبة جدًا للرجل النحيف، تمنحه "ستايل" جذاب، وتجعله يبدو بجسم أكبر حجمًا.

- البدلة الرسمية

البدلة الرسمية

عند اختيار البدلة الرسمية يجب أن تكون مناسبة لمقاس جسدك، خاصًة البنطلون.

- البنطلون الضيق

البنطلون الضيق

بالرغم من ظهوره بشكل واسع على ساحة الموضة الرجالية، إلا أنه ليس الخيار الأنسب للرجل النحيف، لأنه يجعله يبدو صغير الحجم، والبنطلون الأنسب هو الواسع بعض الشئ من منطقة الخصر، والضيق بدرجة بسيطة من الأسفل.

- الاكسسورات

الاكسسورات

على سبيل المثال "الساعة"، كلما كانت الاكسسورات أصغر في الحجم كلما ظهرت بشكل جذاب، أما عن كبيرة الحجم فهي تكون واضحة بشدة في مظهرك، مما تبرز نحافتك.

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مصراوي Masrawy

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