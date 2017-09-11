التنسيق يمنح فرصة أخيرة للطلاب المتخلفين ومستنفذي الرغبات حتى الخميس

كتب-محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني 4 أيام كفرصة أخيرة لطلاب الثانوية العامة المتخلفين عن التقديم والطلاب المستنفدين للرغبات والطلاب الراغبين في التحويل للكليات والمعاهد التى لا يزال بها أماكن شاغرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاثنين، إن الموقع فتح باب التسجيل حتى الثالثة عصر يوم الخميس المقبل 14 سبتمبر كفرصة أخيرة لهؤلاء الطلاب.

وأنهى موقع التنسيق، الأسبوع الماضي عملية تسجيل في المراحل الثلاثة التي حددتها وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.