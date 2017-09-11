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البابا تواضروس الثاني يزور مدرسة سانت ماري القبطية بملبورن الأسترالية

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني يزور مدرسة سانت ماري القبطية بملبورن الأسترالية

08:29 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

البابا تواضروس الثاني يزور مدرسة سانت ماري القبطية بملبورن الأسترالية

ملبورن - (أ ش أ):

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين مدرسة سانت ماري القبطية الأرثوذكسية في مدينة ملبورن الأسترالية.

واستقبل طلبة المدرسة البابا تواضروس بالألحان الكنسية حيث عقد لقاء معهم وقام بزراعة شجرة في حديقة المدرسة، وتفقد فصولها.

وقدم الأنبا سوريال أسقف ملبورن وطلبة المدرسة هدايا تذكارية للبابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

هذا المحتوى من

Asha

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