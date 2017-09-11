مسلحون في باكستان يقتلون 4 أفراد من أسرة شيعية

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن مسلحين على دراجات نارية فتحوا النار على أسرة شيعية جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل.

وقال المسؤول الأمني تنوير شاه إن الهجوم استهدف الليلة الماضية أسرة من عرقية الهزارة بمنطقة كوشلاك بإقليم بلوشستان، التي تتشارك في الحدود مع أفغانستان وإيران.

وأضاف شاه أن الأسرة، التي تتألف من ثمانية أفراد، كانت في طريقها من بلدة شامان القريبة من الحدود الباكستانية مع أفغانستان إلى كويتا عاصمة الإقليم عندما تعرضت مركبتهم للهجوم.

ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم، إلا أن مسلحي داعش والجماعات المحلية المرتبطة بالتنظيم، يستهدفون بصورة متكررة المسلمين الشيعة في بلوشستان.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم بلوشستان، الغني بالمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا.