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سعر الدولار اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الإثنين 11-9-2017، متابعة لحظية لاخر الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها  “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.

يمر سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بحالة من التراجع المتتالي الطفيف، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أغسطس الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود تحركات طفيفة تطرأ على سعر الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر أغسطس والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16,60 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي لحقت بالدولار الأمريكي قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد.

 سعر الدولار اليوم الإثنين 11-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.69
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك بيريوس

17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.74 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.6000 17.7000
مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6300 17.7300
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200
البنك المركزي 17.6101 17.7101
بنك مصر 17.6200 17.7200
بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200
كريدي أجريكول 17.6100 17.7100
بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300
بنك بيريوس 17.5900 17.6900
المصرف المتحد 17.6100 17.7100
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100
بنك المشرق 17.6200 17.7200
بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6200 17.7200

المصدر : مصر 365

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