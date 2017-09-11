أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مواجهات في نهاية مسيرة في ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري في تشيلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مواجهات في نهاية مسيرة في ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري في تشيلي

08:10 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مواجهات في نهاية مسيرة في ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري في تشيلي

صورة التقطت في كانون الاول/ديسمبر 1973 للجنرال اوغ

سانتياغو - (أ ف ب):

شارك حوالى خمسة آلاف تشيلي، الأحد، في سانتياغو في مسيرة سنوية لإحياء ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري العسكري (1973-1990) انتهت بمواجهات بين متظاهرين والشرطة.

ودعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات اشخاص اعتقلوا أو فقدوا خلال حكم الجنرال اوغستو بينوشيه في المسيرة التي تنظم سنويا حوالى الحادي عشر من سبتمبر.

ووقع الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الاشتراكي سالفادور الليندي في 11 سبتمبر 1973.

وكما يحدث كل عام انتهت المسيرة في المقبرة الرئيسية بشمال سانتياغو حيث قام شبان حولها بعمليات تخريب في محطات للمترو وعيادة طبية وفروع مصارف ومحطات وقود. كما قاموا بإحراق إطارات.

وقامت الشرطة التي نشرت قوات أمنية كبيرة في المسيرة بتفريقهم بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وقالت الشرطة إن ستة من عناصرها جرحوا.

ورفع مشاركون في المسيرة لافتات تحمل صورا لأقرباء لهم توفوا وآخرى تطالب بمعلومات عن مصير أشخاص فقدوا خلال حكم بينوشيه.

وقتل أو فقد حوالى 3200 شخصا في عهد بينوشيه بينما تعرض حوالى 38 ألفا آخرين للتعذيب، حسب أرقام رسمية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل شخص وإصابة آخرين في احتجاجات على نتائج الانتخابات الكينية

    أخبار

  • تقارير أمريكية: المتهم بقتل خمسة أشخاص في مطار بفلوريدا تصرف بإيعاز

    أخبار

إعلان

8b8d65d52f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم