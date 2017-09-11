مواجهات في نهاية مسيرة في ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري في تشيلي

صورة التقطت في كانون الاول/ديسمبر 1973 للجنرال اوغ

سانتياغو - (أ ف ب):

شارك حوالى خمسة آلاف تشيلي، الأحد، في سانتياغو في مسيرة سنوية لإحياء ذكرى ضحايا الحكم الديكتاتوري العسكري (1973-1990) انتهت بمواجهات بين متظاهرين والشرطة.

ودعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات اشخاص اعتقلوا أو فقدوا خلال حكم الجنرال اوغستو بينوشيه في المسيرة التي تنظم سنويا حوالى الحادي عشر من سبتمبر.

ووقع الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الاشتراكي سالفادور الليندي في 11 سبتمبر 1973.

وكما يحدث كل عام انتهت المسيرة في المقبرة الرئيسية بشمال سانتياغو حيث قام شبان حولها بعمليات تخريب في محطات للمترو وعيادة طبية وفروع مصارف ومحطات وقود. كما قاموا بإحراق إطارات.

وقامت الشرطة التي نشرت قوات أمنية كبيرة في المسيرة بتفريقهم بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وقالت الشرطة إن ستة من عناصرها جرحوا.

ورفع مشاركون في المسيرة لافتات تحمل صورا لأقرباء لهم توفوا وآخرى تطالب بمعلومات عن مصير أشخاص فقدوا خلال حكم بينوشيه.

وقتل أو فقد حوالى 3200 شخصا في عهد بينوشيه بينما تعرض حوالى 38 ألفا آخرين للتعذيب، حسب أرقام رسمية.