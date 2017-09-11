بانون: جمهوريون بارزون يسعون إلى إبطال انتخابات 2016

واشنطن - (د ب أ):

قال كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون يوم الأحد إنه "بالتأكيد" سيذهب للحرب على "الحزب الجمهوري" بسبب عدم دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفى مقابلة بثتها قناة (سي.بي.إس) الإخبارية في برنامج (60 دقيقة)، خص بانون كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب بول راين "لمحاولتهما إبطال انتخابات 2016" ولرغبتهما في وقف "جدول أعمال ترامب "الشعبوي الاقتصادي الوطني".

وقال بانون "هذا واضح جدا.. واضح جدا كما يعقب الليل النهار"، مشددا على أهمية توجيه انتباه الحزب الجمهوري إلى ذلك.

وقال بانون "حاليا لا توجد مساءلة.. أنهم لا يؤيدون برنامج الرئيس. إنه سر معلوم في كابيتول هيل (الكونجرس). الجميع يعرفون ذلك في هذه المدينة".

وعاد بانون إلى عمله السابق في موقع "بريتبارت نيوز"، بعد أن ترك منصبه في البيت الأبيض الشهر الماضي، قائلا إنه "سيذهب للحرب من أجل ترامب ضد خصومه - في كابيتول هيل وفي وسائل الإعلام، وفي عالم الأعمال والشركات الكبرى الأمريكية".