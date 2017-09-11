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مشروع قرار أمريكي معدل في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مشروع قرار أمريكي معدل في مجلس الأمن لفرض عقوبات على

07:07 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مشروع قرار أمريكي معدل في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

صورة نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية في 10 ا

نيويورك - (أ ف ب):

وزعت الولايات المتحدة مساء الأحد على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، كما أفاد دبلوماسيون.

ويتوقع أن يكون هذا النص نهائيا وأن يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر الاثنين بطلب من الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن الصيغة المعدلة تنص على فرض حظر "تدريجي" على إمدادات النفط المصدرة إلى كوريا الشمالية وليس حظرا تاما وفوريا كما كان يقضي مشروع القرار الأمريكي الذي نشر نصه الأربعاء.

وهو يشمل أيضا حظر استيراد النسيج الكوري الشمالي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما كانت تريد واشنطن أساسا.

في المقابل، قالت المصادر نفسها إنه بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو خصوصا، اضطرت واشنطن لتخفيف النص الأصلي حول وضع العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية.

وبين النقاط الأخرى التي تم تخفيفها، واقفت الولايات المتحدة على شطب بند تجميد أموال الزعيم كيم جونغ-اون.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة التي يريد الأمريكيون أن تقرها الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، على إثر تجربة نووية جديدة قامت بها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر وإطلاق صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان في منتصف أغسطس.

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مصراوي Masrawy

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