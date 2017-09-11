الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 82 حالة

مكة المكرمة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 82 شخصًا.

وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي الحاجة زينب محمد عبدالمنعم أحمد، تبلغ من العمر 85 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشى الأنصار بالمدينة المنورة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.