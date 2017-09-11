البابا يختتم زيارته لكولومبيا بدعوة إلى تغيير "ثقافة الموت" من أجل السلام

بوجوتا - (أ ف ب):

اختتم البابا فرنسيس، الأحد، زيارته إلى كولومبيا بدعوة إلى تغيير "ثقافة الموت" من أجل تعزيز السلام، بعد الاتفاقات التي وقعت مع آخر حركتي تمرد في البلاد لانهاء حرب استمرت اكثر من نصف قرن.

وقال البابا في آخر قداس ترأسه في مدينة كارتاهينا ديس انديس واختتم به رحلته "لنرد على ثقافة الموت والعنف بثقافة الحياة والالتقاء".

ودعا البابا فرنسيس الذي أصيب بجرح طفيف في وجهه بسبب ارتطامه بزجاج سيارته التي توقفت فجأة في أحد أحياء المدينة، إلى "اتفاق للعيش معا وميثاق اجتماعي وثقافي"، مذكرا بأن "كولومبيا تتلمس طريق السلام منذ زمن بعيد".

وكان الحبر الأعظم شجع على إبرام اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية ومتمردي حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) واتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "جيش التحرير الوطني".

وقبيل ذلك وجه البابا من كنيسة بيدرو كلافر اليسوعي والمدافع عن العبيد في منطقة الكاريبي الكولومبية في القرن السابع عشر، نداء الى ايجاد مخرج في فنزويلا.

وقال "أصلي لكل من دول أريكا اللاتينية وخصوصا لفنزويلا المجاورة". وأضاف "أوجه نداء لرفض جميع أشكال العنف في الحياة السياسية وللتوصل إلى حل للأزمة الخطيرة الجارية".