نقيب المحامين من بورسعيد: ما يحدث لمسلمي بورما عار في جبين العالم

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء أمس الأحد، إن الصمت الإسلامي العربي على ما يحدث في حق مسلمي بورما «مهين».

وأشار عاشور، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، والمقام في بورسعيد، إلى أن ما يحدث لمسلمي (بورما) عار في جبين العالم كله حتى لو كانوا مواطنين بلا دين.

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وشبه النقيب، ما يحدث في بورما بما يحدث في فلسطين ولكن بسيناريو وإخراج مختلف، ففي كلا الموقفين العالم يتجاهل تلك الجريمة، فإذا حدث العكس وتم ضرب أحد من ديانة أخرى لانتفض العالم كله بما فيه من منظمات حقوق الإنسان ودول ومجلس الأمن.

وأشار إلى أن المسؤولية هنا مسؤولية تضامنية بين كل الحكام، مؤكدًا على أن هذا عالم متواطئ حتى على المسيحيين أنفسهم ما داموا عرب مثلما حدث في فلسطين من محاصرة كنيسة وقتل من فيها، لافتًا أن دم المسيحي مثل دم المسلم.