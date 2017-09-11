خبير: مصر عام 2030 ستكون بين الـ20 الأقوى اقتصاديا في العالم

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، إن مصر من الممكن أن تصبح عضوًا في مجموعة «البريكس»، رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن ذلك حال إتمامه سيكون وفقًا لتقارير اقتصادية تؤكد أن «مصر في 2030 ستكون من بين العشرين الأقوى اقتصاديًا في العالم».

وأضاف إبراهيم، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الصين أحد دول «البريكس» هي أكثر دولة في العالم لديها قدرة على النفاذ إلى الأسواق، مشيرًا إلى أنها أكثر دولة أيضًا تسعى لتحرير التجارة الدولية، خاصةً السوق الإفريقي، وتسعى للسيطرة عليه منذ عقدين من الزمان.

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وأكد أن «القارة الإفريقية بحلول 2040 ستكون لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي»، مشيرًا إلى أن الصين أكثر اهتمامًا بمصر من اهتمام الأخيرة ببكين، مشدّدًا على أن الصين تأمل أن تكون مصر رأس الحربة لها في المنطقة، وأن تكون شريك تجاري قوي ومهم لها.