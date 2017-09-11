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ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلا

04:16 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلا

فرقة انقاذ متخصصة تبحث عن ناجين بين انقاض مبنى مدم

مكسيكو سيتي - (أ ف ب):

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليل الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8,2 درجات الى 90 قتيلا على الأقل، كما أعلنت السلطات المكسيكية الأحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية في بيان "نعلن أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 90 قتيلا، هم 71 في اواكساكا و15 في شياباس و4 في تاباسكو".

وفي ولاية أواكساكا حيث سقط العدد الأكبر من القتلى في هذا الإعصار المدمر تم انتشال 25 جثة الأحد في نفس اليوم الذي بدأت فيه البلاد بدفن قتلاها.

ووقع أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادىء على بعد حوالى مئة كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس، وعلى عمق 69,7 كلم، بحسب المركز الأمريكي للجيولوجيا.

وقال ريفوجيو بورتاليس بينما كان يشارك في مدينته خوشيتان في تشييع صديق له "لست أعلم ما إذا كنت أبكي من الحزن أو بسبب الصدمة أو خوفا مما ينتظرنا الآن".

هذا المحتوى من

AFP

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