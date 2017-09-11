ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلا
ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك إلى 90 قتيلا
04:16 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
فرقة انقاذ متخصصة تبحث عن ناجين بين انقاض مبنى مدم
مكسيكو سيتي - (أ ف ب):
ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليل الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8,2 درجات الى 90 قتيلا على الأقل، كما أعلنت السلطات المكسيكية الأحد.
وقالت وكالة الحماية المدنية في بيان "نعلن أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 90 قتيلا، هم 71 في اواكساكا و15 في شياباس و4 في تاباسكو".
وفي ولاية أواكساكا حيث سقط العدد الأكبر من القتلى في هذا الإعصار المدمر تم انتشال 25 جثة الأحد في نفس اليوم الذي بدأت فيه البلاد بدفن قتلاها.
ووقع أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادىء على بعد حوالى مئة كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس، وعلى عمق 69,7 كلم، بحسب المركز الأمريكي للجيولوجيا.
وقال ريفوجيو بورتاليس بينما كان يشارك في مدينته خوشيتان في تشييع صديق له "لست أعلم ما إذا كنت أبكي من الحزن أو بسبب الصدمة أو خوفا مما ينتظرنا الآن".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
صورة وخبر: حزن وسط الأنقاض
-
نتانياهو يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية بحثًا عن فرص اقتصادية جديدة
-
الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك
-
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي
إعلان
إعلان