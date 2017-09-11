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اليوم.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها

04:02 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

اليوم.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، دعوى وقف بث وعدم إذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

أضافت الدعوى أن عددًا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها للموضوعات، وأن لنا عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضي، فكانت جميعها مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوي، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخي الحذر من إحداث فتنة مثلما حدث في برنامج الشيخ سالم عبد الجليل.

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