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نور الدين: تحية لـ«الحجر الزراعي» لرفضه دخول شحنة القمح الفرنسي

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نور الدين: تحية لـ«الحجر الزراعي» لرفضه دخول شحنة القمح الفرنسي نور الدين: تحية لـ«الحجر الزراعي» لرفضه دخول شحنة القمح الفرنسي

التحرير

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قال نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، إن «الحجر الزراعي» في يستحق التحية، وذلك بعد رفضه دخول شحنة قمح فرنسي بعد اكتشاف تلوثها ببذور «الخشخاش» المخدر.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «الحجر الزراعي» يضع عدة شروط لاستلام أي شحنات للقمح من الخارج، موضحًا أن شحنة القمح الفرنسي هي الشحنة الثانية التي ترفض هذا العام بسبب وجود نسبة من بذور نبات الخشخاش.

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وأكد مستشار وزير سابقًا، أن مصر تضع عدة شروط خلال استيراد شحنات القمح ومنها عدم وجود أي بذور غير معروفة داخل الشحنة، وعدم احتواء الشحنة على بذور حشائش غريبة وغير معروفة، وأن تكون نسبة الأتربة في القمح المستورد محددة.

وأوضح نور الدين، أن «رفض الشحنة الفرنسية ليس نهائيًا، ومن حق المصدر تقديم تظلم، وإعادة الغربلة للبذور، والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات».

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التحرير

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