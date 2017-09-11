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إعصار إيرما يتحرك مباشرة فوق ولاية فلوريدا

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مصراوي Masrawy

إعصار إيرما يتحرك مباشرة فوق ولاية فلوريدا

03:32 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

إعصار إيرما يتحرك مباشرة فوق ولاية فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):

يتحرك اعصار إيرما مباشرة فوق شبه جزيرة فلوريدا كعاصفة من الدرجة الثانية، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتتحرك العاصفة الهائلة، المحملة بالأمطار الغزيرة والرياح القوية، على بعد حوالى 25 كيلومترا شرق وشمال شرق فورت مايرز، مدينة كبرى على ساحل الخليج.

وتراجعت سرعة الرياح إلى حوالي 165 كيلومترا. وعلى الرغم من توقع حدوث تراجع في قوته، لكن من المتوقع أيضا يظل "إيرما" إعصاراً حتى صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وذكر المركز الوطني للأعاصير ان مركز إيرما، اقوى جزء من العاصفة، سيتحرك بالقرب من الساحل الغربي لفلوريدا او فوقه صباح اليوم الاثنين.

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