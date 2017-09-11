عبد الحفيظ يفتح النار على التحكيم: ما ينفعش تجرب في الأهلي (فيديو)

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فتح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، النار على التحكيم عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش مساء أمس الأحد، والتي أدارها الحكم أحمد حمدي.

وخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لـ«قناة الأهلي»، أن المنظومة التحكيمية ليس بها أى تطور من أى نوع، ويجب على الأقل أن يتم اختيار الحكام بعناية، معلقًا: «هى مش عافية مفيش فوز تحكيم بالعافية، التطوير مش أنك تجيب تليفزيون 2 بوصة، أو تفرض حكام لا تملك قدرات، ما ينفعش تجرب في الأهلي».

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وتابع، «احنا بنصطدم بحكام إمكانياتها تعبانة، مع الاحترام للجميع، لكن المستوى بيبقى ضعيف على عكس تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام».

وأثار أحمد حمدي، حكم المباراة الجدل خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء لصالح الطلائع بداعي اصطدام الكرة في يد عمرو السولية، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر لكلا من عبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، وهو ما تسبب في اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.