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لاعب الجيش مدافعا عن مدربه: حد يقدر يعمل كده مع حسام البدري؟ (فيديو)

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لاعب الجيش مدافعا عن مدربه: حد يقدر يعمل كده مع حسام البدري؟ (فيديو) لاعب الجيش مدافعا عن مدربه: حد يقدر يعمل كده مع حسام البدري؟ (فيديو)

التحرير

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دافع عاصم صلاح، لاعب فريق طلائع الجيش، عن مدربه أحمد سامي، في واقعة انفعاله على «صحفية» خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام الأهلي، مساء الأحد.

وانفعل أحمد سامي، على الصحفية، ردًا على عبارة «التحكيم هو اللي ساعدك» التي وجهتها له، قائلًا: «إنتي بتقولي كلام مالوش دعوة بالصحافة، روحي قولي الكلام ده في الجورنال بتاعك، إنتي محروق دمك ليه، ده الطبيعي وكويس إني ما كسبتش كان زمان جالك جلطة، ابقي أقعدي في المدرجات أرفعي علم الأهلي، ومالكيش دعوة بالصحافة».

وقال «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة sport، إن الصحفية طرحت سؤالًا غريبًا خارج سياق المباراة، معلقًا: «حد يقدر يسأل السؤال ده لحسام البدري مدرب النادي الأهلي؟». 

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وخطف طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.   

 

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