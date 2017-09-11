لاعب الجيش مدافعا عن مدربه: حد يقدر يعمل كده مع حسام البدري؟ (فيديو)

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دافع عاصم صلاح، لاعب فريق طلائع الجيش، عن مدربه أحمد سامي، في واقعة انفعاله على «صحفية» خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام الأهلي، مساء الأحد.

وانفعل أحمد سامي، على الصحفية، ردًا على عبارة «التحكيم هو اللي ساعدك» التي وجهتها له، قائلًا: «إنتي بتقولي كلام مالوش دعوة بالصحافة، روحي قولي الكلام ده في الجورنال بتاعك، إنتي محروق دمك ليه، ده الطبيعي وكويس إني ما كسبتش كان زمان جالك جلطة، ابقي أقعدي في المدرجات أرفعي علم الأهلي، ومالكيش دعوة بالصحافة».

وقال «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة dmc sport، إن الصحفية طرحت سؤالًا غريبًا خارج سياق المباراة، معلقًا: «حد يقدر يسأل السؤال ده لحسام البدري مدرب النادي الأهلي؟».

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