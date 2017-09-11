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لاعب الزمالك السابق لمرتضى: عمرك ما هتبقى رمز للنادي (فيديو)

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لاعب الزمالك السابق لمرتضى: عمرك ما هتبقى رمز للنادي (فيديو) لاعب الزمالك السابق لمرتضى: عمرك ما هتبقى رمز للنادي (فيديو)

التحرير

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قال عبد الرحيم محمد، ﻻعب  السابق، إنه غير قادر على تجديد عضوته بالنادي، بتعليمات شفوية من ، رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف «عبد الرحيم»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الأحد، من برنامج « العاصمة»، أن مرتضى يعتقد بذلك بأنه سيلغي اسمه من تاريخ نادي الزمالك ورموزه، معلقًا: «إنت يا مرتضى اللي عمرك ما هتبقى من رموز نادي الزمالك».

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وتابع، «إنت أهلاوي يا مرتضى يا منصور، وعمرك ما هتبقى زمالكاوي، وجاي عشان تدمر الزمالك ومش هتبنيه، أعضاء النادي محترمين ولازم تحترم نفسك».

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التحرير

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