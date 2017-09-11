لاعب الزمالك السابق لمرتضى: عمرك ما هتبقى رمز للنادي (فيديو)

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قال عبد الرحيم محمد، ﻻعب الزمالك السابق، إنه غير قادر على تجديد عضوته بالنادي، بتعليمات شفوية من مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف «عبد الرحيم»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الأحد، من برنامج «ستاد العاصمة»، أن مرتضى يعتقد بذلك بأنه سيلغي اسمه من تاريخ نادي الزمالك ورموزه، معلقًا: «إنت يا مرتضى اللي عمرك ما هتبقى من رموز نادي الزمالك».

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وتابع، «إنت أهلاوي يا مرتضى يا منصور، وعمرك ما هتبقى زمالكاوي، وجاي عشان تدمر الزمالك ومش هتبنيه، أعضاء النادي محترمين ولازم تحترم نفسك».