إبراهيم حسن: لعبت مباراة الاتحاد مصابا من أجل الجماهير (فيديو)

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قال إبراهيم حسن، صانع ألعاب النادي الإسماعيلي، إن فوز فريقه على الاتحاد السكندري في غاية الأهمية، خاصة أنه في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه خاض اللقاء أمام زعيم الثغر وهو مصاب، مشيرًا إلى أن ذلك رسالة لجماهير الدراويش بأنه مستمر مع النادي وأن الفترة المقبلة ستشهد مستوى أفضل للفريق.

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وتابع، أن جميع اللاعبين لديهم إصرار لتقديم موسم مختلف عن السنوات الأخيرة، متمنيًا أن يحالفهم التوفيق، في ظل مساندة جماهيرية.