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«عضو الأهلي» ينفي تصريحاته بخصوص اللائحة والانتخابات

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«عضو الأهلي» ينفي تصريحاته بخصوص اللائحة والانتخابات «عضو الأهلي» ينفي تصريحاته بخصوص اللائحة والانتخابات

التحرير

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نفى عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كل ما تردد عن رفضه إقامة الانتخابات القادمة للنادي الأهلي وفقًا للائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية مؤخرًا كلائحة للنادي.

 وأضاف "وحيد"، أنه لم يدل بأي تصريحات لأي صحيفة أو موقع إليكتروني وأن كل ما يتردد عاري تمامًا من الصحة ويندرج تحت بند زعزعة الاستقرار وفقًا لحملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى إحداث الوقيعة بين مجلس إدارة النادي الأهلي.

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 وأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم ولن يتحدث عن الانتخابات في الفترة الحالية، مؤكدًا أن المجلس ينتظر رد اللجنة الأولمبية على الخطاب الموجه لها مؤخرًا لمعرفة الأسباب التي دفعتها لرفض إجراءات الجمعية العمومية الخاصة للنادي والتي تم خلالها إقرار لائحة النادي الخاصة. 

وأوضح وحيد، أنه بناءً على رد اللجنة الأولمبية سوف تتخذ إدارة النادي الأهلي ما تراه مناسبًا للحفاظ على قرار الجمعية العمومية وحقها في تقرير مصيرها.

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التحرير

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