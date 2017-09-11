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استكمال محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل ميادة أشرف"

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مصراوي Masrawy

استكمال محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل ميادة أشرف"

03:00 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

ميادة أشرف

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس.

أظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

اعترف 25 متهمًا -في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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