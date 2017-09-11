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ماكين يؤكد أن التوقعات من علاجه من السرطان "جيدة جدا"

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مصراوي Masrawy

ماكين يؤكد أن التوقعات من علاجه من السرطان "جيدة جدا"

02:39 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

السناتور الجمهوري جون ماكين مغادرا مجلس الشيوخ بعد

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن السيناتور الأمريكي جون ماكين، الأحد، أن التوقعات "جيدة جدا" من علاجه من مرض سرطان الدماغ الذي شخّص الأطباء إصابته به قبل نحو شهرين.

وقال السيناتور الجمهوري النافذ لشبكة "سي إن إن" الأحد "أنا على ما يرام، التوقعات جيدة جدا".

وأضاف في مقابلة ضمن برنامج "ستيت أوف ذي يونيون" أن "كل النتائج حتى الآن ممتازة" وأنه يشعر حاليا بأنه يتمتع بـ"طاقة أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح السيناتور البالغ 80 عاما أنه سيخصص الأسابيع المقبلة لدرس موازنة الدفاع بصفته رئيسا للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ.

وماكين الذي وقع أسيرا في حرب فيتنام واعتقل لسنوات طويلة في هانوي حيث تعرض للتعذيب أقر في المقابلة بأن إصابته بمرض السرطان هي "تحدٍ أواجهه".

وقال "لقد واجهت تحديات أخرى، وأنا واثق من أنني سأفوز بهذا التحدي أيضا".

وأوضح ماكين الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديموقراطي باراك أوباما في العام 2000 أنه سيخضع الاثنين لتصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم استجابته للعلاج من هذا السرطان.

وقال "حتى اليوم كل المؤشرات جيدة جدا".وفي منتصف يوليو أعلن ماكين أن الأطباء اكتشفوا بعدما أجروا له عملية جراحية لازالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى إن "الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي"، وهو أحد أنواع سرطان الدماغ.

ومنذ تشخيص إصابته بدأ ماكين علاجا بالأشعة.

هذا المحتوى من

AFP

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