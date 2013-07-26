حكومة حماس تغلق ثلاثة مكاتب صحفية فى غزة

أصدرت حكومة حركة حماس المقالة مساء أمس الخميس، قرارا بإغلاق ثلاثة مكاتب صحفية تعمل فى قطاع غزة، وقالت وكالة أنباء "معا" المحلية إن قوة من المباحث العامة التابعة لشرطة الحكومة المقالة أبلغت مكتبها فى غزة بإغلاقه إلى أجل غير مسمى بقرار من النائب العام.

وذكرت الوكالة أن حكومة حماس اتهمتها بنشر أخبار كاذبة حسب وصف كتاب النائب العام الذى تضمن التحفظ على محتويات المكتب، ومنع التصرف فيها إلا بأمر حكومى، فيما تم إجبار الصحفيين على مغادرة المقر.

وقالت مصادر فى غزة إن قرار الإغلاق شمل كذلك مكتب قناة العربية فى غزة وشركة لينز للإنتاج الفنى.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بما وصفته "الهجمة الشرسة" التى تشنها حماس ضد مكاتب صحفية فى قطاع غزة، على خلفية تغطيتها الإعلامية.

ونددت حماس بشدة أمس نشر وكالة "معا" خبرا نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن قيادات من جماعة الأخوان المسلمين فى مصر تم تهريبهم إلى قطاع غزة منذ أيام.

من جهته اتهم المكتب الإعلامى التابع لحكومة حماس وسائل إعلام محلية وعربية، ببث تقارير وأخبار "كاذبة ومفبركة ومحرفة"، معتبرا ذلك "حملة مخططة تسىء إلى الشعب الفلسطينى ولا تستند إلى أى أساس من الصحة".

وسبق أن أغلقت حماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 فى عدة مناسبات مكاتب صحفية، ومؤسسات حقوقية بدعوى ممارسة التحريض ضدها.