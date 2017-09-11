تعشق أكل المطاعم؟ 4 أمور يفضل معرفتها قبل طلب وجبتك

كتبت- هاجر حاتم:

تجربة الأكل في المطاعم أمر لذيذ وممتع، خاصًة عندما تجرب أكلات من مختلف الثقافات والبلدان، ولكن حتى لا يتم إفساد هذه المتعة، هناك بعض الامور التي يجب أن تستفسر عنها عند طلبك لوجبة الطعام.

يجب ان تتأكد أن الأكل لن يحتوي على الـ "الكحول"، وذلك بالطبع إذا كنت ممن لا يتناولون الخمور، لأن بعض البلدان والثقافات الأخرى يكون وضع الخمور بأنواعها من أساسيات الطبخ.

إذا كنت لا تعرف معنى طبق معين، لايغريك إسمه أو شكله، فلا بأس إن سألت عن مكونات هذا الطبق، وعما يحتويه من الشيف أو النادل.

إن لم يسألك النادل عن مدى جودة وتسوية اللحوم، يجب أن تلفت انتباهه لهذا الأمر، وفقًا لرغبتك الشخصية في تناول اللحوم.

عند ذهابك لمطاعم السوشي، يجب أن تعرف بالبداية أنه هناك العديد من انواع السوشي التي لا يتم تسويتها على النار مطلقًا، فيجب أن تتأكد بالفعل من رغبتك في تناول هذا النوع من الأسماك.