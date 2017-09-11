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استكمال محاكمة 11 متهما بـ "أحداث عنف كرداسة"

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مصراوي Masrawy

استكمال محاكمة 11 متهما بـ "أحداث عنف كرداسة"

02:00 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

أكاديمية الشرطة

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

كانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم 11 متهمًا، لاتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.

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