الاتحاد الأوروبى يدعو تونس للرد سلميا على اغتيال محمد البراهمي

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون عن "إدانتها" لاغتيال النائب التونسى المعارض محمد البراهمى الذى قام به مسلحون مجهولون أمس الخميس أمام منزله قرب تونس العاصمة، مطالبة بأن يكون الرد على هذه الجريمة "مدنيا وسلميا".

وقالت آشتون فى بيان "ادين بأكبر قدر ممكن اغتيال نائب الشعب محمد البراهمي" الذى قتل بإحدى عشرة رصاصة "فى ذكرى الاحتفال بتأسيس الجمهورية".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبى يطالب السلطات التونسية بجلاء كل ملابسات هذه الجريمة من أجل سوق مرتكبيها أمام العدالة بدون تأخير، فى الوقت الذى لم يعتقل فيه بعد قتلة شكرى بلعيد، الذى اغتيل فى 6 فبراير، أو يساقوا أمام العدالة".

وأكد البيان أن "هذه الاغتيالات السياسية تشكل هجمات يشنها أعداء الديمقراطية ضد الجمهورية والشعب التونسى وقيم ثورة 14 يناير.

واتت إدانة آشتون بعد إدانة مماثلة صدرت عن رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز الذى طالب بعدم بقاء هذه الجريمة من دون عقاب.

وكان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند دان بدوره "بأقصى درجات الحزم" اغتيال السياسى التونسى المعارض محمد البراهمى.