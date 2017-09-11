عروس تسرق 13 ألف جنيه إسترليني من عريسها وأصدقائه



كتبت - ندى غنيم:

جمعت عروس بريطانية تدعى “راشيل دوران”، من كل فرد في حفلة سهرة ، 440 جنيه إسترليني ، من بينهم عريسها وأصدقاؤه ، بإجمالي 13 ألف جنيه إسترليني ، وتظاهرت بأنها تحجز لقضاء عطلتهم في جزيرة إيبيزا الواقعة في البحر المتوسط، ثم هربت بالأموال.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يزعم أن "راشيل "، البالغة من العمر 29 عامًا، أقنعت خطيبها بالسماح لها بتنظيم الرحلة لمدة أربعة أيام و كان العريس "كريس ماهون"، البالغ من العمر 27 عامًا، وأصدقاؤه أصحاب في طريقهم إلى المطار، عندما أدركوا أن "راشيل" خدعتهم وأعطتهم بطاقات صعود وهمية.

وبعد أن عرف الأصدقاء أن تذاكرهم لم تكن صالحة قاموا بالاتصال بالفندق، الذي كان من المفترض أن يمكثوا فيه، فوجدوا أنه لم يتم الحجز

بحلول الوقت الذي أدركوا فيه ما حدث ، كانت "راشيل" اختفت تمامًا من المنزل الذي تقيم فيه مع خطيبها في مقاطعة كومبريا البريطانية.

ورفض أصدقاء العريس إلغاءه للعطلة، و توجهوا إلى ماجالوف و قد تم تصوير الرجال في فندق هناك لكن السيد ماهون لم يكن في مزاج للانضمام إلى أصدقائه وعاد بدلا من ذلك إلى منزله إلى كومبريا.

ويُعتقد الآن أن " راشيل " تختبئ في منتزه كرفان بعد أن تعهد عريسها باستدعاء المحققين بسبب السرقة المزعومة بعد أن تخلت و بعد ما تخلي عنها عائلتها.

وقالت مصادر لصحيفة "ذا سن" إن العروس كانت مدفوعة للانتقام، معتبرة أن شريكها قد خدعها، وهو إدعاء نفاه أصدقائه.