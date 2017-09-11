اليوم ..نظر دعوى استبعاد دكروي من رئاسة مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية، باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من قائمة أقدم 7 قضاة يتم الاختيار من بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي حملت رقم 1286 لسنة 2017.

أكد مقيم الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل المستشار دكروري، يوسف يحيى دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد، التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.